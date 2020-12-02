اختفى منذ مساء أمس الثلاثاء طفل مصاب بالتوحد بقرية "إيغل موحو" التابعة لبلدية ايت يحي موسى، على بعد 25 كلم جنوب غرب ولاية تيزي وزو، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى المجموعة الاقليمية للدرك الوطني.

وذكر المصدر أن عائلة الطفل قد تقدمت إلى المصالح المعنية من اجل الابلاغ عن اختفاء ابنهم (ي. ح)، ذي الأربع سنوات والمصاب بالتوحد، بعد تنقله إلى حقل الزيتون العائلي المتواجد بقرب السكن العائلي.

وفور تلقي هذا الابلاغ، أطلقت عملية بحث واسعة في حدود السابعة مساء من طرف مصالح الدرك الوطني بمعية الحماية المدنية التي سخرت كل الوسائل الضرورية للعملية.

كما التحق عديد السكان بعمليات البحث أملا منهم في العثور على الطفل سالما و معافى في اقرب وقت، وفق ما أضافه المصدر،

مشيرا إلى تواصل عمليات البحث اليوم الأربعاء تحت الأمطار المتهاطلة بالمنطقة منذ الصبيحة.