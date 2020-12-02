ازدادت وضعية فريق أولمبي المدية لكرة القدم أكثر تعقيدا بسبب الأزمة المالية التي لا زالت تخيم على بيت الأولمبي وأرغمت اللاعبين على الدخول في إضراب عن التدريبات مباشرة بعد تعثر الجولة الأولى أمام شبيبة الساورة، بهدف دون رد بملعب امام الياس.

أبدى عوامري عبد الغني، مساعد المدرب حجار في حديثه للخبر استياءه واستغرابه من أوضاع الأولمبي التي تسير نحو المجهول ،ورغم أن الأولمبي أجرى تحضيرا في المستوى إلا أن كل هذا العمل التحضيري مرشح ليذهب ادراج الرياح ما لم تتدخل السلطات الولائية لنجدة الفريق و ايجاد حل الازمة المالية التي حرمت اللاعبين من مستحقاتهم المالية العالقة، وحرمان الأولمبي من تأهيل واللاعبين الجدد بسبب الديون اتجاه لجنة المنازعات.

وقد كان تعثر الجولة الأولى منتظرا حسب عبد الغني، بسبب غياب العديد من اللاعبين أمام شبيبة الساورة التي تلعب كل موسم على المراتب الأولى في بطولة المحترف الأول، وقد جاء قرار الرابطة بإعفاء الأولمبي من إجراء الجولة الثانية أمام مولودية الجزائر بسبب مشاركة العميد في المنافسة الإفريقية مناسبا لإدارة الأولمبي المالية باحتواء الوضع قبل فوات الأوان.