أوفدت وزارة الصناعة، اليوم الأربعاء، لجنة وزارية إلى تيزي وزو للاستماع إلى انشغالات ومطالب عمال مؤسسة "أونيام" على خلفية ردة فعلهم إزاء قرار مجلس إدارة المؤسسة المتضمن إحالتهم على عطلة تقنية لمدة شهر كامل إبتداءا من أمس الثلاثاء 1 ديسمبر.

عقد أعضاء اللجنة الوزارية، المشكلة من ثلاثة إطارات وزارة الصناعة، اجتماعا، صبيحة اليوم بقاعة الخدمات الاجتماعية لولاية تيزي وزو بحضور مدير الصناعة بالولاية، 12 مندوبا لعمال المؤسسة وممثلين عن الإتحاد الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلا عن المديرية العامة لمؤسسة "أونيام".

وحسب عضو الإتحاد الولائي للإتحاد العام للجزائريين بتيزي وزو سيد علي حدادو فإن أعضاء الوفد الوزاري صرحوا خلال تناولهم الكلمة أمام المشاركين في الاجتماع أنهم جاؤوا إلى تيزي وزو للاستماع إلى انشغالات العمال والتحقق من صحة هذه التصريحات لإعداد تقرير سيسلم لوزير الصناعة من أجل اتخاذ القرارات اللازمة حول مستقبل المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية "أونيام" بوادي عيسي .

وأضاف المصدر نفسه أن مندوبو عمال مؤسسة "أونيام" جددوا خلال هذا الاجتماع رفضهم لإحالتهم على الإجازة التقنية المقررة من قبل مجلس إدارة المؤسسة معتبرين أن القرار اتخذ من قبل المدير العام دون استشارة العمال مع إشارتهم إلى أن أعضاء لجنة المشاركة الذين وافقوا على ذات القرار عهدتهم انتهت يوم 20 مارس 2020، وبالتالي فإنهم غير مؤهلين للمشاركة في قرارا مثل هذا يهم مستقبل المؤسسة وعمالها.

وعقب نهاية هذا الاجتماع توجه الوفد الوزاري، زوال اليوم ، إلى مصنع وادي عيسي للتحقق من الأمور وتصريحات مندوبي العمال لاسيما في جانبها الخاص بتوفر المواد الأولية بالمؤسسة، الأمر الذي فنده الرئيس المدير العام موازير جيلالي لـ"الخبر" في مكالمة هاتفية يوم الإثنين المنصرم.

يذكر أن عمال مؤسسة "أونيام" وادي عيسي نطموا أمس الثلاثاء مسيرة حاشدة من مقر المؤسسة باتجاه مقر الولاية طالبوا خلالها بإعادة النظر في قرار إحالتهم على الإجازة التقنية كما طالبوا برحيل الرئيس المدير العام للمؤسسة.