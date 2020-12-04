في عملية واسعة دامت 12 ساعة جند لها أعداد أخرى من المتطوعين، تم العثور في حدود الساعة الحادية عشر من مساء اليوم الجمعة على الطفلين ناير يعقوب 13سنة وعثماني عبد الباري 11 بمنطقة غابة قورة ب7 كلم عن نقطة اختفائها بقرية أهل الرقاب بدائرة الهاشمية ب 20كلم جنوب مقر ولاية البويرة.



الطفلان كانا لحظة اختفائهما صباح اليوم في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا رفقة اصدقاء لهم بذات المنطقة الشبه الغابية، ليقررا السير وبعدها لم يظهر لهما أثر رغم عمليات بحث وتمشيط أولي قام بها أفراد عائلته إلى غاية الثامنة ليلا، ليتقدم اوليائهم بشكوى عن اختفائهم لدى المصالح الأمنية المختصة.



و سارعت العائلتان إلى نشر إعلان اختفائهما على وسائط التواصل الاجتماعي خاصة الفايسبوك والدخول في عملية تمشيط متواصلة واسعة النطاق، أفضت إلى العثور عليهما بالمكان المسمى غابة قورة منهمكين و متضررين من البرد حسب الشخص الذي آواهما فور العثور عليهما، ليقوم بإبلاغ عائلاتهما والمصالح الأمنية التي تنقلت إلى عين المكان، وقد تم نقلهما في هذه الأثناء إلى العيادة المتعددة الخدمات للتأكد من سلامتهما الجسدية والنفسية وتسليمهما إلى أهليهما.