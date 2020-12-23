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انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بخبر استقدام 3 زرافات جديدة إلى حديقة الحيوان في الجيزة للانضمام إلى "سُنسُن" الزرافة الوحيدة في الحديقة.

https://twitter.com/youm7/status/1341382992422346752

صفقة استقدام الزرافات الثلاث تمت بالاتفاق مع حديقة حيوان جوهانسبرج بارك في جنوب إفريقيا، عملا بنظام التبادل التجاري المعتمد دوليًا، لتنضم إلى الزرافة الوحيدة في حديقة الحيوان في الجيزة، في مقابل حيوانات برية أخرى، تعاني حديقة الجيزة من زيادة في أعدادها.

ووصلت الزرافات الجديدة إلى مطار القاهرة على متن طائرة شحن خاصة من جنوب إفريقيا.

https://twitter.com/akhbarak/status/1341346495816114177

وتعيش "سُنسُن" وحيدة منذ 3 أعوام، وكانت تعاني من الحزن والاكتئاب جراء نفوق مولودها "عزيز"، في أواخر 2016 حسب إدارة حديقة حيوان الجيزة.

فرح وتهكم

خبر وصول الزرافات الجديدة لاقى تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وعبر كثيرون عن فرحهم بالاهتمام التي حظيت به "سنسن" واجتماعها أخيرا بعدد من الزرافات لتنتهي وحدتها.

وسادت الطرافة على عدد كبير من التعليقات التي تحول اسم الزرافة فيها من "سُنسُن"إلى "سوسن" .

وكانت طرفة تمكن "سنسن" أخيرا من الزواج في حين لا يزال الكثير من الشباب والشابات يبحثون عن نصفهم الآخر، الطرفة الأكثر مشاركة بين المغردين.

كما لم تخل التعليقات من الرافضين لزواج "سُنسُن" من "أجنبي".

https://twitter.com/kamalosoliman/status/1341524744403873799?s=19

في المقابل رأى البعض أن ما حصل يثبت أن الاهتمام بالحيوانات بات أكبر من الإنسان.

فقالت سارة إنه في حين أن "مصر تعاني من نقص بأنابيب الأكسيجين والأسرّة في المستشفيات، تولي السلطات اهتمامها بتزويج زرافة ما يدل على رخص الإنسان في هذا البلد".

وعلق سيد رمضان ساخرا: "في موجة ثانية من كورونا وداخلين على 1000 حالة في اليوم، بس سُنسُن جالها عريس".

https://twitter.com/_sandraserag_/status/1341724714935435265

وردا على التعليقات المعترضة على "دفع الملايين" لاستقدام الزرافات أشارت بعض التعليقات إلى أن مصر لم تدفع أي مبلغ مقابل أي زرافة، بل جرى مقايضتهم بحيوانات أخرى تملك الحديقة المصرية الكثير منها.

https://twitter.com/NadiaMa14905909/status/1341704989190852608