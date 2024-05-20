القرعة للفصل بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمة

ستلجأ رابطة كرة القدم المحترفة لإجراء القرعة لاختيار الملعب الذي سيستقبل فيه فريقا شباب بلوزداد واتحاد العاصمة منافسيهما مولودية البيض وجمعية الشلف على التوالي بمناسبة الجولة الـ 27 من بطولة المحترف الأول التي ستجري يوم الأحد المقبل.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم ورابطة كرة القدم المحترفة قد أعلنا في وقت سابق عن برمجة مباريات الجولات الخمس الأخيرة من بطولة المحترف الأول في نفس اليوم ونفس التوقيت بدعوى تفادي التلاعب وترتيب النتائج وهو ما يفرض على الشباب أو الاتحاد التنقل إلى ملعب آخر غير ملعب 5 جويلية بمناسبة الجولة المقبلة الـ 27 وهو ما سيتحدد على ضوء عملية القرعة التي وضعت خلالها الرابطة، ملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة كخيار ثان.