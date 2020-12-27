يعتبر تشقق اليدين وجفافهما من مشاكل البشرة الشائعة خاصة في فصل الشتاء، فما هي أهم طرق علاج تشقق اليدين؟ .

غالباً ما يكون جفاف وتشقق اليدين أمراً عابراً لا يستدعى أي تدخل طبي (إلا في حالات نادرة)، بل من الممكن علاجه بإتباع مجموعة من الطرق والنصائح العلاجية والوقائية في المنزل.

علاج تشقق اليدين في المنزل: هذه قائمة بأهم القواعد والإرشادات التي سوف تساعدك على علاج تشقق اليدين بشكل فعال وسريع في المنزل ودون أي تدخل طبي.

1- كريمات الترطيب

إذا ما كنت من الأشخاص الذين يعانون من حالة حادة من تشقق اليدين، فعليك اختيار مرطب عميق يتناسب مع بشرتك والالتزام بتطبيقه على البشرة عدة مرات يومياً وبانتظام.

وهذه بعض النصائح الإضافية التي قد تساعد على تحقيق نتائج سريعة:

قومي بتطبيق كميات وافرة من المرطبات على يديك (مثل جل البترول) قبل النوم ثم اخلدي للنوم مع ارتداء قفازات لحبس الرطوبة.

حاولي دوماً اختيار كريمات توفر ترطيباً عميقاً للبشرة، ولا تكتفي بمنحها ترطيباً سطحياً مع رائحة عطرة فحسب.

كلما كان قوام الكريم المرطب أكثر كثافة كلما كان أكثر فعالية في علاج الحالات الحادة من تشقق اليدين.

- 2 استعمل جل الصبار

بسبب غنى جل الصبار بمضادات الأكسدة المتنوعة وفوائده الرائعة للبشرة، فإنه يدخل في كثير من الأحيان في تركيبة مرطبات وكريمات البشرة المختلفة.

لذا ولعلاج تشقق اليدين لديك، بإمكانك تطبيق الجل الطازج مباشرة على يديك أو استعمال كريم ترطيب غني بجل الصبار.

3- ابتعدي عن مسببات القلق والتوتر

إذا ما كان سبب جفاف وتشقق اليدين لديك هو حالة جدلية معينة مثل الأكزيما، فإن التوتر والقلق قد يزيدان الحالة سوءاً.

لذا، حاولي أن تبتعدي قدر الإمكان عن الأمور التي تسبب لك التوتر والقلق، واحصل على كفايتك من الراحة والاسترخاء يومياً.

4- لا تهملي ارتداء القفازات

القفازات ليست مجرد إجراء وقائي، بل إن ارتداءها بانتظام يساعد على علاج تشقق اليدين وتسريع عملية التعافي، إذ أن هذه العادة تحافظ على رطوبة جلد اليدين فترة أطول وتمنع فقدان بشرة اليد لزيوتها الطبيعية المرطبة.

5- حافظي على هواء منزلك رطباً

قد يساعدك تركيب جهاز لترطيب الهواء في غرف المنزل أو العمل أو في غرفة نومك على علاج تشقق اليدين وتسريع عملية الشفاء، كما أنه إجراء وقائي هام من الممكن إتباعه قبل الإصابة بالحالة من الأصل.

6- القليل من الشوفان في ماء الاستحمام

مع أن هذا الأمر قد يبدو لك غريباً، إلا أن نقع المنطقة المصابة بالجفاف من الجلد في مغطس من الماء الدافئ الممزوج برقائق الشوفان قد يساعد وبشكل فعال على إعادة الرطوبة المفقودة للبشرة!

علاج تشقق اليدين طبياً

هذه قائمة بأهم العلاجات الطبية والأدوية التي قد يصفها لك الطبيب في الحالات الحادة من تشقق اليدين:

مراهم الستيرويدات والتي عادة ما يتم استعمالها لعلاج تشقق اليدين الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض الجلدية.

تناول المضادات الحيوية فموياً في بعض الحالات الخاصة.

العلاج بالأشعة فوق البنفسجية، خاصة لعلاج تشقق اليدين الناتج عن حالات جلدية مثل الصدفية.

مراهم الهيدروكورتيزون والتي تستعمل عادة في لعلاج التشقق الناتج عن التهاب الجلد.