كشفت وسائل إعلام أن 70 مدنيا على الأقل، قتلوا اليوم السبت، برصاص مسلحين في هجمات على قريتين في النيجر.



ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين لم تسمهما أن الضحايا الـ 70 قتلوا في هجمات متزامنة على قريتين شنها مسلحون في النيجر قرب الحدود مع مالي.



وفي سياق متصل، قال مصدر عسكري في الجيش المالي لوكالة سبوتنيك إن نحو 58 مدنيا قتلوا في هجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون السبت غربي النيجر في وقت لم تحسم فيه النيجر نتائج انتخابات الرئاسة.



وأضاف المصدر أن الهجوم الذي وقع في قرية تشومبانغ القريبة من الحدود المالية، ونفذه مسلحون مجهولون، خلف نحو 58 قتيلا"، وأكد أنه "تم تشديد المراقبة الأمنية على الحدود بين مالي والنيجر تحسبا لأي هجوم آخر".



وأوضح المصدر أن المسلحين "وجهوا في الأسابيع الأخيرة تهديدات لسكان القرى الحدودية بين البلدين مالي والنيجر من أجل دعم المجموعات الجهادية والوقوف في وجه الدولة".