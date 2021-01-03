تظهر الخطوط البيضاء في جسم الإنسان أو ما يعرف بعلامات التمدد نتيجة تمزق الأنسجة أسفل سطح البشرة، وتعد الخطوط البيضاء في الجسم شائعة جدًا وتظهر لدى 70% من النساء البالغات، و40% من الرجال، كما تعد شائعة لدى النساء الحوامل، وبناة الأجسام، والأشخاص المصابين بالسمنة.

تبدأ الخطوط بالظهور بلون وردي إلى بنفسجي، ويبدأ اللون بالتلاشي إلى أن يصبح لون هذه الخطوط أبيض، ويبلغ طول الخطوط البيضاء في الجسم عدة سنتيمترات.

يمكن علاجها باستخدام عدة وسائل بعضها يعد فعال والبعض الأخر غير فعال أو يحتاج إلى مدة طويلة من العلاج. أسباب ظهور الخطوط البيضاء في الجسم يسبب نمو البشرة أو انكماشها ظهور الخطوط البيضاء في الجسم، في ما يأتي الأسباب الأكثر شيوعًا لظهورها:

الحمل:

تظهر الخطوط البيضاء في الجسم لدى 50-90% من النساء في أثناء مدة الحمل أو بعد الولادة.

سن البلوغ: يسبب البلوغ بشكل سريع ظهور الخطوط البيضاء في الجسم.

سرعة زيادة الوزن: تؤدي زيادة الوزن السريعة وخلال مدة قصيرة إلى ظهور الخطوط البيضاء في الجسم.

المشكلات الصحية: تؤدي بعض المشكلات الصحية إلى ظهور الخطوط البيضاء في الجسم، مثل: متلازمة مارفان، ومتلازمة كوشينغ؛ إذ تؤدي متلازمة مارفان إلى انخفاض المرونة في نسيج الجلد، بينما متلازمة كوشينغ تؤدي إلى زيادة إفراز الهرمونات مما يسبب زيادة الوزن وترقق الجلد.

استخدام أدوية الكورتيزون: يؤدي استخدام أدوية الكورتيزون الموضعية لفترات طويلة إلى تقليل نسبة الكولاجين في الجلد، ويساعد الكولاجين في تقوية الجلد ويؤدي انخفاض نسبته إلى ظهور الخطوط البيضاء في الجسم.

العوامل المساعدة لظهور الخطوط البيضاء في الجسم

يوجد عدة عوامل تساعد على ظهور الخطوط البيضاء في الجسم، إليك أهمها في ما يأتي: التاريخ العائلي، الأمراض المزمنة، مؤشر كتلة الجسم قبل الحمل ووزن الجنين أثناء فترة الحمل. بحيث تكون النساء اللاتي يعانين من السمنة وزيادة وزن الجنين أثناء الحمل أكثر عرضة لظهور الخطوط البيضاء في الجسم. كما يلعب العمر دورًا في عملية ظهور الخطوط البيضاء لارتباطه الوثيق بمستوى الكولاجين في البشرة.

علاج الخطوط البيضاء في الجسم يوجد عدة طرق لعلاج الخطوط البيضاء في الجسم والتي تختلف بمدى فاعليتها، ومنها ما يأتي: التقشير: يساعد التقشير في التخلص من الطبقة القديمة من الجلد واستبدالها بأخرى جديدة. ويحبذ استخدام طريقة التقشير مع الطرق التي سيتم ذكرها لاحقًا لعلاج الخطوط البيضاء في الجسم، إذ يساعد ذلك على زيادة امتصاص المستحضرات إلى داخل الجلد، وبالتالي سرعة الاستجابة للعلاج. العلاجات الموضعية تعد الكريمات والمراهم الخاصة لإزالة الخطوط البيضاء في الجسم من العلاجات غير باهظة الثمن.

تساعد العلاجات الموضعية في تحسين مظهر الخطوط البيضاء ولكنها لا تعد فعالة في علاجها تمامًا، كما ينصح باستشارة الطبيب قبل القيام باستخدام أي مستحضر.

تقشير البشرة الكريستالي

يعتبر تقشير البشرة الكريستالي أحد العلاجات الخالية من الألم للتخلص من الخطوط البيضاء في الجسم، تقوم هذه الطريقة باستهداف الطبقات الخارجية من البشرة وتحفيز الكولاجين، وينصح بتكرار هذه الطريقة لعدة جلسات للحصول على الفائدة.

العلاج بالليزر

يساعد استخدام العلاج بالليزر المسلط على أماكن ظهور الخطوط البيضاء في تسريع عملية العلاج، بحيث يقوم الليزر بتحفيز إفراز صبغة الميلانين في الخطوط البيضاء. وتعد هذه الطريقة فعالة جدًا ولكن يجب تكرار العلاج على عدة جلسات.