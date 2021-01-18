أكد رئيس فيدرالية الصناعات الغذائية، خالد بلبل، أن ارتفاع أسعار العجائن الغذائية المسجل في الآونة الأخيرة يعود إلى "الاحتكار" الذي يمارسه بعض المتعاملين بغرض مضاعفة أرباحهم.

وأوضح خالد بلبل في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "بعض المتعاملين، وأمام غلق بعض المصانع بسبب تورط أصحابها في قضايا مع العدالة، وجدوا أنفسهم وحدهم في السوق وهو ما خلق نوعا من "الاحتكار" استغلوه لمضاعفة أرباحهم في هذه الفترة من خلال قانون العرض والطلب" مبرزا "ضرورة تكثيف المراقبة و المعاقبة من أجل حماية المستهلك الذي يعد الضحية الأولى لهذه التصرفات.

وقال في هذا السياق أن الفيدرالية "تدافع فعلا عن المستثمرين لكن ليس على حساب المواطن".