أنقذ أعوان الحماية المدنية لولاية الأغواط في الساعات الأولى لنهار اليوم الثلاثاء عائلة تعرض أفرادها للاختناق بالغاز بحي 800 سكن ببلدية الاغواط.

وأفاد منشور لذات المصالح عبر موقع هذه الهيئة النظامية على الفايسبوك، أن الوحدة الرئيسية للحماية المدنية تدخلت ليلة البارحة على الساعة الثانية بعد منتصف الليل وثماني دقائق لأجل عملية إسعاف و إنقاذ عائلة في حالة اختناق بالغاز بحي 800 سكن بلدية الاغواط.

وأضاف ذات المصدر أن العائلة تتكون من رجل 38 سنة وامرأة 25 سنة وطفلين 6 و7 سنوات وجدوا في حالة إغماء تم نقلهم إلى مستشفى 240 سريربمدينة الأغواط .