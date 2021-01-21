قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إنه تقرر تعليق عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين لمدة 100 يوم، وذلك للرفع من نجاعة عمل الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس: "بداية من 22 يناير ستعلق الوزارة لمدة 100 يوم ترحيل المهاجرين الذين كان من المقرر ترحيلهم لضمان نظام عادل وفعال لإنفاذ قوانين الهجرة، والذي يعطي الأولوية لحماية الأمن القومي وأمن الحدود والأمن العام". وسيسمح هذا الإجراء للوزارة بتعبئة مواردها لمعالجة المشاكل الأكثر إلحاحا في البلاد، بما في ذلك العمليات على الحدود الجنوبية الغربية، في خضم تفشي وباء كورونا، الذي يعد أخطر أزمة صحية يواجهها العالم خلال القرن الأخير.