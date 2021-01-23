أعلنت النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين, اليوم السبت, عن إطلاق تطبيق على الهواتف الذكية يسمح للصيدليات الخاصة في الوقت المناسب بالتبليغ عن الأدوية تحت الضغط أو المنقطعة, قصد إعداد تقارير تعرض دوريا على وزارة الصناعة الصيدلانية.



ويندرج هذا التطبيق الذي طورته النقابة تحت تسمية "ماد-روبتور" (Med-rupture), في إطار برنامج مكافحة الندرة بالتعاون مع وزارة الصناعة الصيدلانية, حسبما أكدته النقابة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فايسبوك".



وعلى الصيادلة الخواص المهتمين بهذا الإجراء الجديد أن يلتحقوا بمكاتب النقابة الولائية للحصول على الرمز السري الضروري للدخول إلى التطبيق, كما يمكنهم فور تسجيلهم, التبليغ عن المواد المنقطعة استنادا إلى قائمة مستفيضة للأدوية المسجلة في قائمة النشاطات الوطنية.



وحسب شروحات النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين, يهدف هذا المسعى التشاركي إلى إعداد "إحصائيات حقيقية على أساس الواقع, بعيدا عن كل تصريح كاذب".



وسمحت الصيغة التجريبية لهذا التطبيق التي أطلقت في بداية السنة, بتبليغ عن 59 مادة منقطعة خلال الأسبوع الثالث من يناير. ويستند هذا التقرير الأول إلى تبليغ صيادلة 13 ولاية (الشلف, باتنة, بجاية, تيارت, جيجل, سطيف, سكيكدة, سيدي بلعباس, المسيلة, برج بوعريريج, ميلة, عي ن الدفلى, عين تيموشنت).



وكان هذا التطبيق موضوع عرض أثناء اجتماع وفد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين, يوم الخميس المنصرم, مع وزير الصناعة الصيدلانية, عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد الذي أكد, بهذه المناسبة, على أهمية المسار التشاركي من أجل إعداد تقارير دقيقة وحقيقية.