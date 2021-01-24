أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن الرحلتين المبرمجتين اليوم الأحد، نحو كل من بجاية وسطيف ، قد تم إلغاؤها.

وأوضح بيان الشركة عبر صفحته الرسمية في "فايسبوك"، أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تعلم زبائنها بأن الرحلات المبرمجة اليوم نحو كل من بجاية (14:30) وسطيف (15:30) تم إلغاؤها، وذلك إثر وقوع حادث على السكة الحديدية على مستوى الأخضرية (البويرة)، مساء اليوم.

هذا وتقدمت الشركة، باعتذاراتها الخالصة لزبائنها عن الإزعاج الناجم عن هذا الحادث.

وتؤكد الشركة، بأن حركة سير القطارات على ذات الخط سيتم استئنافها بشكل عادي بداية من يوم غد الإثنين.