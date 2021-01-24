اختتمت بمحكمة ادرار مساء هذا الاحد، اشغال اليوم الدراسي الدي نظمه مجلس قضاء ادرار بالتنسيق مع مفتيشية الجمارك لفائدة 50 إطار من مختلف الجهات المعنية.



وتناول اليوم الدراسي الدي افتتحه رئيس مجلس قضاء ادرار والنائب العام واطره مختصون ينتمون الى اسلاك العدالة والجمارك والتجارة، بالشرح والتحليل قانون المالية الجديد لسنة2021 والاجراءات الجديدة لقانون الجمارك وكذا شكل ونموذج كل من محضر الحجز ومحضر المعاينة المتعلقتين بالجريمة الجمركية.



كما ابرز المتدخلون خصوصية الجرائم الجمركية ووسائل اثباتها في ظل التشريع الجزائري ,الى جانب توضيح وتبيان كيفية نقل البضائع الخاضعة لرخصة نقل في المناطق البرية من المنطلق الجمركي