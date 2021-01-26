عثرت مصالح الأمن، فجر اليوم، ببن عكنون، الجزائر العاصمة، على الشاب أوراغي موسى (16سنة )، الذي خرج من منزله العائلي بمنطقة عين العرايس بالمدية، في منتصف الشهر الجاري، دون أن يعود إليها لأسباب لا زالت محهولة.

رغم كل التحريات ورحلات البحث التي قام بها أفراد عائلته والمصالح المختصة، من أجل العثور عليه بعد تعليق صوره في الأماكن العمومية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن ذلك لن يجد نفعا، ليتسرب الشك الى عائلته التي اعتقدت في لحظة ما أن يكون وقع لإبنها موسى مكروها، يقول شقيقه محمد الذي قام بالتنقل إلى بعض المدن المجاورة بالبليدة للبحث عنه، لكن دون جدوى، إلى غاية الأيام الثلاث الأخيرة التي بلغه فيها من مواطنين اتصلوا به هاتفيا أن موسى متواجد ببلدية الزبيرية بولاية المدية، بعد أن شاهدوه عدة مرات يتجول في شوارعها، ليختفي مجددا.

لتعثر عليه مصالح الأمن، فجر الاثنين، ببن عكنون خاصة وأن نشرية بحث عن مفقود صدرت بشأنه.

فتم الإتصال بعائلته، حيث تنقل شقيقه محمد و أعاده إلى البيت العائلي وسط فرحة بالحي.

وأكدت العائلة أن موسى عاد سليما معافا و لم يحدث له اي مكروه طيلة هذا الغياب الذي لا زالت العائلة تجهل أسبابه، إلا أنها ترجح إمكانية تعرض موسى إلى ظرف نفسي، مما استدعى العائلة إلى الإستنجاد بأحد الرقاة الشرعيين لعلاجه، حسب شقيقه محمد.