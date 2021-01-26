صوت البرلمان التونسي بالثقة في جلسة عامة دامت حتى وقت متأخر ، لصالح11 وزيرا جديدا في حكومة هشام المشيشي بعد جلسة صاخبة ونقاش حاد .



وصوت النواب بالاغلبية لصالح الوزراء الجدد،وابرزهم تعيين وزير العدل يوسف الزواغي ووزير الداخلية وليد الذهبي ووزير الطاقة سفيان بن تونس ووزير الصناعة والمؤسسات المتوسطة رضا بن مصباح ووزير الصحة الهادي خيري ووزير البيئة شهاب بن أحمد كوزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الشباب والرياضة زكرياء بلخوجة، ووزير الفلاحة اسامة الخريجي ووزير الثقافة يوسف بن براهيم.



وجرت جلسة التصويت بعد جلسة نقاش ساخنة بين نواب الاحزاب التي تدعم الحكومة كالنهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة والتي تشكل الحزام السياسي للحكومة ،ونواب كتل حركة الشعب والدستوري الحر وتحيا تونس .



وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد اعلن قبل اسبوع عن تعديل وزاري شمل11 وزيرا ابرزهم الداخلية والعدل ، وكان متوقع ان يعقد البرلمان جلسة تصويت بالثقة لصالح الوزراء الجدد .



ويتبع هذا التصويت تأدية الوزراء لليمين الدستورية امام الرئيس قيس سعيد في قصر الرئاسة ،ولا يعرف كيف سيكون موقف الرئيس سعيد الذي كان قد اعلن اول امس انه سيرفض تادية وزراء تتعلق بهم قضايا وشبهات تضارب مصالح ،من تادية اليمين الدستورية.



و قال الخبير الدستوري البارز عياض بن عاشور ان الرئيس قيس سعيد لا يملك صلاحية دستورية لمنع الوزراء من تادية اليمين ، وانه في حال قام بذلك فانه سيكون امام خرق واضح للدستور.