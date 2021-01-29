كشف عضو اللجنة العلمية الصحية ورئيس عمادة الأطباء في الجزائر الدكتور بقاط بركاني، أن الدبلوماسية الجزائرية لعبت دورا رائدا في اقتناء لقاح كورونا، ولم يكن من السهل إطلاقا استقبال هذه اللقاحات في ظل ما يجري في العالم من حرب خفية للمخابر، ونقص الكميات.

وفي حديثه لإذاعة سطيف، قال بركاني، أن الجزائر تستقبل اليوم أولى الدفعات من بين 500 ألف لقاح سبوتنيكV الروسي، كما سيكون هناك جسر جوي لطائرات خاصة مهيأة لوزارة الدفاع الوطني لاقتناء اللقاحات عبر دفعات من مخابر صينية، وروسية، وأيضا استرا زينيكا.

وأكد رئيس عمادة الأطباء أن الهدف هو الوصول إلى المناعة الجماعية بتطعيم على الأقل 50 إلى 60 % من المواطنين، لكي نستطيع العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية ورفع الحجر نهائيا.

وتوقع المتحدث إقبال المواطنين على التلقيح الذي يستمر طيلة 2021، - حسبه- وذلك "لثقتهم في اللجنة العلمية وبيان لجنة الفتوى ساعد كثيرا في إزالة أي لغط أو تشويش على البرنامج.

واختيار البليدة لانطلاق العملية، قال بقاط بركاني أن الولاية كإشارة رمزية كونها أول بؤرة انتشر فيها الوباء.

واستبعد عضو اللجنة العلمية الصحية، فتح الطيران الخارجي حاليا في ظل ما يجري في العالم، داعيا إلى مزيد من الصبر والوصول إلى المناعة الجماعية بتلقيح 60% .