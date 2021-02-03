كشفت الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك"، اليوم الأربعاء، عن تعزيز الجزائر لمكانتها كأول مصدر للغاز إلى إسبانيا وثاني مصدر للغاز إلى إيطاليا سنة 2020.

وأفاد منشور الشركة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن الجزائر صدرت إلى إيطاليا حجمًا من الغاز بلغ 14.8 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها 12٪ مقارنة بعام 2019، كما ارتفعت حصتها في السوق إلى مستوى 22٪ سنة 2020 مقابل 18٪ في العام السابق.

وأضاف ذات المصدر، أن الجزائر عززت موقعها كثاني أكبر مورد للغاز في السوق الإيطالية على الرغم من انخفاض الواردات الإيطالية للغاز في عام 2020 والتي سجلت انخفاضًا بنسبة 8 ٪ مقارنة بعام 2019 لتصل إلى 66 مليار متر مكعب.

هذا الانخفاض في الاستهلاك يرجع بشكل خاص إلى جائحة كورونا. كما عززت الجزائر مكانتها كأول مصدر للغاز لإسبانيا في عام 2020 بحجم تصدير 9.6 مليار متر مكعب (جزء منها مخصص للبرتغال) وهو ما يمثل حصة تزيد عن 29٪.

يذكر أن واردات إسبانيا من الغاز تراجعت بنحو 13.5٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019 لتصل إلى 32.6 مليار متر مكعب.

وتم نقل هذه الكميات من الغاز عبر خطوط أنابيب Medgaz و GME إلى إسبانيا، وكذا GEM إلى إيطاليا وعن طريق ناقلات الغاز الطبيعي المسال.