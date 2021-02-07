Getty Images دخل فريقا بايرن ميونيخ الألماني والأهلي المصري وجماهيرهما في مناكفات عبر تغريدات قبيل مواجهتهما المرتقبة في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

لا حديث يعلو في مصر على المباراة التي ستجمع بين الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني في الدور نصف النهائي بكأس العالم للأندية، غدا الإثنين، بحسب النقاش الكبير الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

وكان الأهلي، المتوج مؤخرا بلقب دوري أبطال أفريقيا، قد فاز على الدحيل القطري بهدف دون رد، في ربع نهائي مونديال الأندية، ليضرب موعدا مع بايرن ميونخ حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وبدا الترقب والحماس على أشده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شهدت مواقع التواصل في مصر الكثير من النكات والرسوم والتغريدات الساخرة.

انطلق الجدال بتغريدة نشرت على حساب لفريق البايرن باللغة العربية وجهت للنادي الأهلي. وكتب النادي الألماني على حسابه على تويتر "موعدنا الاثنين 8/2 (في إشارة تاريخ المواجهة).

ويشير هذا التاريخ أيضا إلى الهزيمة الثقيلة التي تلقاها برشلونة الإسباني أمام بايرن مونيخ في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2020.

وسرعان ما تلقفت جماهير "الشياطين الحمر" الرسالة فرد عليها بإطلاق الرسوم الكاريكاتورية التي غزت حسابات العملاق البافاري على الإنترنت.

https://twitter.com/FCBayernAr/status/1357410037854064641?s=20

كما رد الحساب الرسمي للنادي الأهلي على منافسه بالقول بأنه "جاهز للقاضية".

https://twitter.com/AlAhlyTV/status/1357410490935345155?s=20

واستمرت حملات السخرية، خاصة بعد تأخر طائرة البايرن في الوصول إلى العاصمة القطرية الدوحة حيث تقام منافسات كأس العالم للأندية.

كما اهتم مصريون بمقطع مصور يظهر لاعبي النادي الألماني وهم يتوعدون نادي الأهلي بالفوز.

https://twitter.com/salamah/status/1357590348999106560?s=20

واتخذ النقاش حول المباراة أبعادا مختلفة بعد أن نشرت صفحة البايرن صورة لثلاثي خط الهجوم فى الفريق الألماني، وعلقت عليها، "لا تخافوا ولكن احذروا".

https://twitter.com/FCBayernAr/status/1358014578706313216?s=20

استوقفت التغريدة المعلقين المصريين ممن راحوا يتساءلون عن حظوظ فريقهم في الفوز بالمباراة.

كما استرجع آخرون تاريخ المواجهات بين النادي البافاري وباقي الأندية الإفريقية التي نافسها الأهلي قاريا، في حين استعرض المواجهات الثنائية التي قد تشهدها المباراة.

ورغم فارق الإمكانيات الفنية والفردية بين الفرقين، قال مدرب نادي الأهلي، بيستو موسيماني، إن فريقه سيخوض المباراة دون ضغوط ويسعى إلى تقديم مستوى مميز أمام الفريق البافاري مضيفا "نحن فريق قوي أيضا حيث فزنا بدوري أبطال أفريقيا، ويمكننا تحقيق المفاجأة".

https://twitter.com/alkasschannel/status/1358336124658278400?s=20

تاريخ المواجهات في كأس العالم للأندية

وفي سجل النادي الأهلي العديد من المواجهات ضد الأندية الأوروبية والمشاركات في كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، حيث كانت أول مشاركة له في بطولة عام 2005 التي أقيمت في اليابان.

وقد احتل آنذاك المرتبة الأخيرة في البطولة بعد خسارته أمام اتحاد جدة السعودي .

وكان فوز الأهلي على فريق "أوكلاند" النيوزلندي بهدفين نظيفين في ربع نهائي مونديال الأندية لعام 2006، ثم فوزه على فريق أمريكا المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أهم إنجاز يحققه النادي في البطولة. حيث حصد آنذاك الميدالية البرونزية.

وإضافة لعامي 2005 و 2006، استطاع الأهلي حجز مكان في البطولة في نسخة عام 2008، و عام 2012، وعام 2013.

وبعد غياب دام حوالي 8سنوات، عاد الأهلي للمشاركة في مونديال الأندية.

ولا تعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2021 الأولى بين الفريقين.

فقد سبق أن التقيا في مباراتين ودية من قبل، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

ففي عام 1977، حل بايرن ميونخ ضيفا على الأهلي في مباراة ودية انتهت بفوز النادي المصري بهدفين مقابل هدف.

وتواجه الناديين للمرة الثانية عام 2012 في قطر، حيث انتهى اللقاء بفوز البايرن بهدفين لهدف.

وأعربت جماهير النادي الأحمر عن ثقتهم في لاعبيهم ويتطلعون إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز على العملاق البافاري.

كما استدل أنصار الأهلي بتاريخ غريمهم التقليدي الزمالك الذي سبق أن فاز على بارين ميونخ في مباراتين وديتين، عام 1977.

https://twitter.com/FilGoal/status/1357668234519060481?s=20

بينما يأمل بايرن ميونخ في التتويج باللقب ليكرر إنجازه في نسخة 2013 التي فاز فيها على الرجاء المغربي بهدفين نظيفين.

وسيتأهل الفائز من لقاء الأهلي والبايرن إلى نهائي مونديال الأندية، لمواجهة الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني، التي ستجمع بلميراس البرازيلي بتيغريس المكسيكي.

ورغم الإجراءات الصحية التي فرضتها جائحة كورونا، إلا أن الهيئة المنظمة لكأس العالم للأندية سمحت بحضور الجماهير في المباريات.

وقد أعلن نجم كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة، انضمامه للجماهير لمؤازرة المارد الأحمر أمام منافسيه البافاري.

وقال أبو تريكة في مقطع مصور انتشر عبر مواقع التواصل إنه "سيشاهد المباراة المرتقبة من مدرجات الدرجة الثالثة"، ما أثار فرحة متابعي النادي الأهلي.

وسيتقابل الفريقين يوم الإثنين في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينيتش على ملعب أحمد بن على الريان القطري.