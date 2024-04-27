مستغانم: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال

فككت عناصر فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم شبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، متكونة من 03 أشخاص من بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم بين 26 و 64 سنة ينحدرون من إحدى الولايات الشرقية للبلاد.

وجاءت هاته القضية بناء على شكوى تقدم بها ضحية تعرض للنصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد مستعمل أحد الحسابات الإلكترونية،طالت مبلغا ماليا قدره 38 مليون سنتيم، بعدما روج أحد أفراد الشبكة لبيع محركات السيارات بأسعار مغرية، أين تواصل معه الضحية، واتفقا على شراء محرك سيارة بمبلغ مالي قدره 38 مليون سنتيم ليدفع له المبلغ، لكنه لم يتلق طلبيته.

وبعد محاولته الاتصال بالبائع وجد نفسه أنه قد قام بحظره، ليتأكد بأنه راح ضحية عملية نصب.وقد أفضت التحقيقات في القضية إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وشريكيه اللذين ينحدران من إحدى الولايات الشرقية للبلاد.

وعن قضية النصب والاحتيال الموجه للجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تم تحرير ملف إجراء قضائي ضد السالفي الذكر والذين سيحالون بموجبه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم .