شغب الملاعب .. توقيف 33 مشتبها فيه بالعاصمة

أصدرت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، بيانا، بخصوص أحداث الشغب عقب مقابلة اتحاد الحراش-شباب باتنة في إطار الجولةالـ25 من الرابطة الثانية هواة، كشفت فيه عن توقيف 33 مشتبعا فيه.

وجاء في البيان: "عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تُعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام، أنّه في إطار محاربة جرائم العنف والتخريب وبعد انتهاء مباراة كرة القدم التي جمعت فريقي اتحاد الحراش وشباب أوراس باتنة بتاريخ 2024/05/05 بملعب أول نوفمبر بالمحمدية تم تسجيل أعمال شغب أدت إلى تحطيم أملاك ومنقولات عمومية نتج عنها أضرار مادية معتبرة. أمرت نيابتي الجمهورية لدى محكمتي الدار البيضاء والحراش بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع، أسفر على توقيف 25 شخصاً بالغاً مشتبهاً فيه، و08 قُصر".

وأضاف ذات البيان: "بتاريخ 06 و08 ماي 2024 تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابتي الجمهورية المذكورتين أعلاه، وتم متابعة المتهمين البالغين بموجب إجراءات المثول الفوري بجنح العصيان والتخريب العمدي لملك الغير والتجمهر غير المسلح طبقا لأحكام قانون العقوبات وأمرت المحكمة بإصدار أوامر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم، بينما تم إحالة المتهمين القصر على قاضي الأحداث المختص".