مستشفى غليزان يتدعم بأخصائيين

تدعمت المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف بغليزان بأخصائيين اثنين في طب الأعصاب في إطار الخدمة المدنية، وهو تخصص جد هام كونه يعرف نقصا فادحا في الولاية، أين كان يضطر مرضى للتنقل إلى الولايات المجاورة للحصول على فحص في هذا التخصص.

وفي هذا الشأن عبر الدكتوران الأخصائيان زيتوني، وبن رخرخ عن استعدادهما لتقديم إضافة مميزة لمرضى الولاية.

وفي ذات السياق تدعمت ذات المؤسسة كذلك بطبيبة مختصة في أمراض المفاصل في إطار الخدمة المدنية لمدة سنتين، للعلم أن هذا التخصص نادر بولاية غليزان ما يجعل المرضى يتنقلون إلى وهران لتجديد وصفاتهم.

للتذكير فإن هاته المؤسسة الاستشفائية عانت لمدة سنوات من عزوف الأخصائيين في عدة تخصصات هامة،واهي تعرف إقبالا هاما من الأخصائيين للالتحاق بها، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد الملتحقين خلال السنة الحالية ما لا يقل عن 30 ممارسا أخصائيا في شتى التخصصات.