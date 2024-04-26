اتحاد الجزائر يرفض قمصان بركان

رفض نادي اتحاد الجزائر، اليوم، قمصان نادي نهضة بركان المغربي، الذي قدّمها خلال الاجتماع التقني بحضور ممثلي "الكاف".

وعرض نهضة بركان نفس القميص محل الجدل الذي يحمل فيه خريطة مزيفة للمغرب تغتصب فيه الأراضي الصحراوية، ما جعل الطرف الجزائري يسجل اعتراضه رسميا على القمصان، ويؤكد لممثلي "الكاف" بأنها تتعارض مع لوائح الهيئة الكروية القارية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بإجراء مباراة فيها "الكاف" تدوس على لوائحها.

ومن المقرر أن يسجل إتحاد الجزائر، غدا، حضوره بالملعب، غير أنه سينسحب في حال دخل نادي نهضة بركان بنفس القمصان.