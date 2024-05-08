"شخصية البطل" تؤهل الريال إلى نهائي ويمبلي(فيديو)

التحق نادي ريال مدريد الإسباني بنظيره بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تجاوز بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي مثير.

وجاء تأهل صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بالمنافسة بعد فوزه على العملاق الألماني بهدفين مقابل هدف في إياب نصف النهائي على ملعب سانياغو بيرنابيو في العاصمة الاسبانية.

وبعد شوط أول سلبي تقدم الضيف بهدف الفونسو ديفيدس في الدقيقة 68، حينها ظن الجميع أن التأهل سيذهب لزملاء المهاجم هاري كين غير أن شخصية البطل ظهرت مجددا في الدقائق الأخيرة عندما سجل البديل خوسيلو ثنائية في ظرف ثلاثة دقائق (د88 ود90+1) قضى بها على أحلام الألمان.

وسمحت هذه النتيجة لأشبال المدرب كارلو أنشلوتي بحجز بطاقة النهائي الثانية بعدما انتهى لقاء الذهاب بهدفين في كل شبكة، حيث سيكونون يوم الفاتح جوان المقبل على موعد مع مواجهة مفاجئة المنافسة هذا الموسم، بوروسيا دورتموند، على ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة الانجليزية لندن.