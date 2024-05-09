نحو تصنيع الألومنيوم محليا

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الخميس، عن إجراء دراسة لمشروع تصنيع الألومنيوم محليا عن طريق شراكة بين الشركة القابضة "إيميتال" ومنتج إفريقي للبوكسيت، وهي المادة الأولية المستخدمة في الإنتاج.

وفي جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، صرح عون أنه "لتنمية المشاريع التحويلية للمواد الخام محليا، ستكون هناك شراكة بين إيميتال وخواص ومنتج لمادة البوكسيت في إفريقيا لإقامة صناعة في مجال الألومنيوم".

وأكد في هذا السياق بأن الشراكة مع منتج لمادة البوكسيت، غير الموجودة في الجزائر، ستسمح بإقامة صناعة تؤمن حاجيات السوق الوطنية من الألومنيوم وتقلص من فاتورة استيراد هذه المادة.

غير أن صناعة الألومنيوم انطلاقا من مادة البوكسيت -يضيف الوزير- تعتبر صناعة "ملوثة"، مما يتطلب اتخاذ كل الاحتياطات الضرورية للمحافظة على البيئة.