محادثات بين سوناطراك و"زاروبيج نفط" الروسية

بحث الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم، عبد الكريم عويسي، اليوم الأحد، مع وفد عن الشركة الروسية "زاروبيج نفط"، فرص الاستثمار في مجال المحروقات بالجزائر بالأخص فيما يتعلق بتطوير الحقول وإنتاج المعدات، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجرى اللقاء مع وفد شركة "زاروبيج نفط" Zarubezhneft الذي قاده نائب رئيس الشركة المسؤول عن تطوير الأعمال, مدير أول للمشاريع الدولية، تيرينتييف فياتشيسلاف، بحضور سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر وإطارات من الوزارة، حيث تم بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مجال استكشاف وتطوير واستغلال المحروقات بالجزائر.

وناقش الطرفان في هذا اللقاء العلاقة القائمة بين سوناطراك والشركة الروسية وآفاق تطويرها, لاسيما من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين في إطار القانون الجديد للمحروقات, حسب البيان.

وتمحور اللقاء أيضا حول إمكانيات التعاون وفرص الاستثمار المتاحة في مجال تطوير الحقول والإنتاج المحلي لمعدات صناعة النفط والغاز وترقية المحتوى المحلي، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات واحتجاز الكربون.

كما أبدى الطرفان "أرادتهما المشتركة لتعزيز تعاونهما وتطوير شراكات متبادلة المنفعة تركز على المشاريع التي تدمج إتقان تقنيات الإنتاج، ونقل المعرفة والخبرة، والتكوين والإدماج الوطني"، يضيف نفس المصدر.