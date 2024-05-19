واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب..وهذه حصة الجزائر

ارتفعت واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب بنسبة 3 بالمائة خلال أول 4 أشهر من العام الجاري (2024)، لكنها ما تزال أقل من مستويات ما قبل الحرب الروسية الاأوكرانية.

ووفق منصة الطاقة، أن زيادة واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب خلال الأشهر الـ4 الأولى من 2024 جاءت مدفوعة بزيادة إمدادات الغاز الروسي للمنطقة بنسبة 21 بالمائة مقارنة بالمدة نفسها من عام 2023، كما ارتفعت الكميات المستوردة من أذربيجان بنسبة 8 بالمائة، حسب التقرير الشهري الصادر حديثًا عن منتدى الدول المصدرة للغاز.

وعلى أساس شهري، شهدت الإمدادات من الجزائر زيادة ملحوظة طوال عام 2024، في حين تقلبت التدفقات عبر الأنابيب من النرويج مع انخفاض إنتاج البلاد في أفريل الماضي بسبب أنشطة الصيانة في الحقول.

على الجانب الآخر، كانت إمدادات الغاز الطبيعي عبر الأنابيب من روسيا وأذربيجان في جميع أشهر عام 2024 وحتى أفريل الماضي، أعلى مما كانت عليه خلال المدة المقارنة من عام 2023.

ورغم ذلك ما زالت النرويج تتصدر قائمة أكبر مصدري الغاز عبر الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي بحصة بلغت 56 بالمائة خلال الأشهر الـ4 الأولى من عام 2024، تلتها روسيا والجزائر في المركز الثاني معًا بحصة بلغت 18 بالمائة لكل منهما.

واستحوذت إيطاليا وحدها على 73 بالمائة من إجمالي صادرات الجزائر من الغاز عبر الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي خلال أفريل الماضي، مع زيادة وارداتها بنسبة 6 بالمائة على أساس شهري، في حين زادت شحناتها إلى إسبانيا بنسبة 17 بالمائة خلال الشهر نفسه، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

كما شهدت واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب انخفاضًا على أساس سنوي بنسبة 24 بالمائة إلى 155 مليار متر مكعب في 2023، مقارنة بنحو 203 مليارات متر مكعب في 2022.

وكانت النرويج أكبر مصدر للاتحاد الأوروبي عبر الأنابيب بحجم صادرات بلغ 84 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما شكّل 54 بالمائة من إجمالي وارداته خلال عام 2023.

بينما حلت الجزائر في المركز الثاني بحجم صادرات بلغ 30 مليار متر مكعب شكّلت 19 بالمائة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي عبر الأنابيب خلال العام الماضي، تلتها روسيا في المركز الثالث بحصة بلغت 17 بالمائة أو ما يعادل 27 مليار متر مكعب.