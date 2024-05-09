الكشف عن قيمة الغلاف المالي المخصص لمنحة التقاعد

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب ، أن الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في منح المتقاعدين "لم تعرفها منظومة الضمان الاجتماعي ببلادنا منذ تأسيسها".

وكشف الوزير ، اليوم الخميس ، في كلمة له خلال إشرافه على تسليم مقررات خاصة بالإعانة المالية للمستفيدين ضمن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في إطار زيارته إلى ولاية معسكر، أن الغلاف المالي المرصود لمنحة التقاعد شهد ارتفاعا كبيرا حيث قفز من 18 مليار دج سنتي 2016 و2017 إلى 170 مليار دج سنة 2024 " بما يؤكد سلامة الاقتصاد الوطني والتنمية التي تشهدها البلاد".

وذكر بن طالب بأن "منذ سنة 2020 اتخذت إجراءات عديدة من طرف رئيس الجمهورية منها إقرار المقاول الذاتي وتوحيد أجهزة دعم التشغيل وعملية الإدماج الكبرى لفائدة أكثر من 500 ألف مستفيد من عقود ما قبل التشغيل وأكثر من 2 مليون شاب مستفيد من منحة البطالة منهم أكثر من 500 ألف شاب يستفيدون من تأهيل في مراكز التكوين المهني".