بلعريبي يطمئن "الشناوة"

تنقل وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، مساء اليوم، إلى ملعب الدويرة في زيارة مفاجئة تأتي مباشرة بعد الزيارة التي قام بها ليلا بتاريخ الجمعة 03 ماي 2024.

ولدى وقوفه على حركية ونشاط القائمين على هذا المشروع، صرح الوزير أن استكمال هذا المشروع ضروري لجماهير الرياضة الجزائرية وجمهور مولودية الجزائر الذي ينتظر هذا الملعب بشغف كبير ويتابع كل تفاصيله، كما أكد أن "العزيمة القوية والمثابرة ستمكننا من استكمال المشروع في أقرب الآجال".

وعاين الوزير تهيئة ساحة المدخل الرئيسي للملعب أو محور الدوران الرئيسي ليتنقل إلى مقر القيادة المركزية(COS)، والذي عاين نسبة التقدم به وقارنها بتلك التي عاينها منذ 3 أيام.

وحسب بيان وزارة السكن فإن نسبة أشغال الملعب تسير بوتيرة سريعة بفضل العدد الهائل من العمال، حيث يشتغل به أكثر من 1200 عامل بنظام 3×8.

وتنقل بعدها الوزير إلى الطوابق السفلية للملعب حيث عاين مختلف الأجنحة والحظيرة تحت الأرضية كما كان للوزير محطة بقاعة المحاضرات التي تسير أشغالها بشكل حسن.

ويترأس في الأخير الوزير اجتماعا تقنيا مع جميع الفاعلين في الملعب بغية وضع أجندة أشغال جديدة وتحديد جميع العقبات التقنية والأولويات، وقد أمر بتفقد جميع مواد البناء والمعدات المستعملة في الملعب، وهذا على مستوى مصانع الإنتاج خاصة وأنها محلية الصنع.

وألح بلعريبي على بداية أشغال عديدة، كتركيب المصاعد الكهربائية وجلب الكوابل على مستوى السقف في كامل الملعب واستكمال أشغال الإضاءة الخارجية للملعب.