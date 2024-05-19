مانشستر سيتي يتوج بطلا لإنجلترا

استطاع نادي مانشستر سيتي أن يدون اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم الإنجليزية بعدما بات أول فريق يتوج بلقب الدوري للمرة الرابعة تواليا، وذلك بفوزه على ضيفه وست هام 3-1 الأحد في المرحلة الثامنة والأخيرة، منهيا الموسم بفارق نقطتين أمام النادي اللندني أرسنال.

بتفوقه على ضيفه وست هام 3-1 اليوم الأحد في المرحلة الثامنة والأخيرة، يدوّن نادي مانشستر سيتي اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم الإنكليزية ليصبح أول فريق يتوج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي.

وقد دخل سيتي مباراته الأخيرة وهو في الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال بعد فوزه الثلاثاء بمباراته المؤجلة مع توتنهام 2-0، وخروجه منتصرا أمام وست هام جعل فوز "المدفعجية" على ضيفهم إيفرتون 2-1 غير كاف لمنح النادي اللندني لقبه الأول الذي ينتظره منذ 2004.

هذا، واختتم سيتي الموسم من دون أي هزيمة في مبارياته الـ35 الأخيرة في جميع المسابقات، بما أن خسارته في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني لا تحتسب كونها كانت بركلات الترجيح.

وبفوزه الثامن تواليا على وست هام الذي كان يخوض مباراته الأخيرة بقيادة مدربه الأسكتلندي ديفيد مويز، أكد سيتي هيمنته على الدوري الممتاز بإحرازه اللقب للمرة السادسة في المواسم السبعة الأخيرة.