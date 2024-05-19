هل سيشارك محرز في تربص جوان؟

يتوجه النجم الجزائري رياض محرز للغياب عن المعسكر المقبل للمنتخب الوطني شهر جوان المقبل والذي سيعرف مواجهتين قويتين لـ "الخضر" في إطار تصفيات كأس العالم 2026 مع استقبال منتخب غينيا يوم 6 جوان على ملعب نيلسون مانديلا ببراقي والتنقل إلى أوغندا لمواجهة منتخب هذا البلد يوم 10 جوان على ملعب نيلسون مانديلا بكامبالا العاصمة الأوغندية.

وأشار مصدر عليم بأن نجم فريق أهلي جدة وبسبب كل الانتقادات التي رافقت مشاركاته الأخيرة مع المنتخب، سيما في نهائيات "كان" كوت ديفوار وهي الانتقادات التي امتدت لاحقا حتى لأفراد عائلته بعد أن حاولوا الدفاع عنه فهو لم يتحمس كثيرا لدعوة المنتخب الوطني التي وصلته مؤخرا للتواجد ضمن القائمة الموسعة الخاصة بمعسكر جوان وليس مستبعدا أن يعيد نجم "السيتي" سابقا ذات السناريو الذي قام فيه شهر مارس الماضي عندما قام بالاتصال برئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي وطلب إعفاءه من التواجد في أول قائمة للناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش التي شاركت في دورة "فيفا- سيريز الجزائر 2024" أين واجهت كلا من منتخبا بوليفيا (22 مارس) وجنوب إفريقيا (26 مارس) وهو ما أكده لاحقا بيتكوفيتش خلال ندوة صحفية سبقت مواجهة بوليفيا لما كشف بأنه تواصل هاتفيا مع محرز وبأن هذا الأخير طلب الإعفاء بدعوى أنه لم يسترجع قواه وبأنه طلب منحه المزيد من الوقت، حتى يفكر في مستقبله الدولي.

وأشار بيتكوفيتش يومها أنه تقبل قراره وتفهمه وبعيدا عن كون رياض محرز متردد في إعلان اعتزاله الدولي بسبب احتفاظه ببصيص من الأمل في التواجد في الموعد الكروي الأهم، مونديال 2026 بحثا عن تعويض غيابه عن مونديالي 2018 بروسيا و2022 بقطر وقبلهما الاكتفاء بظهور شبه رمزي في مونديال البرازيل 2014 فإن النجم الجزائري وبحسب ذات المصدر لديه التزامات عائلية في شهر جوان تبعده أكثر عن المنتخب على الأقل خلال المعسكر المقبل.