إعادة فتح ملعب 5 جويلية

تم نقل مباراتي إتحاد الجزائر- مولودية البيض وشباب بلوزداد-نجم بن عكنون المقررين آنفا بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، لحساب الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الرابطة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، المبرمجة نهاية الأسبوع الجاري، إلى ملعب 5 جويلية (الجزائر)، حسبما أعلنت عنه رابطة كرة القدم المحترفة، يوم الخميس على موقعها الرسمي.

وحسب نفس المصدر، يستضيف اتحاد الجزائر، منافسه مولودية البيض يوم الجمعة (17:00) بينما يستقبل شباب بلوزداد جاره العاصمي، نجم بن عكنون، يوم السبت (17:00).

ويأتي التغيير في البرمجة غداة الزيارة التي قام بها الناخب الوطني البوسني فلاديمير بتكوفيتش لملعب نيلسون مانديلا الذي سيحتضن المباراة التي ستجمع المنتخبين الجزائري والغيني يوم 6 جوان لحساب الجولة الثالثة لتصفيات مونديال-2026 (المجموعة السابعة).

وكانت آخر مباراة جرت بملعب نيلسون مانديلا، يوم الإثنين الماضي بين اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل (2-2) لحساب تسوية رزنامة الجولة الـ19 للمنافسة.

للتذكير، تم غلق الملعب الأولمبي يوم 29 أفريل الجزائري للقيام بأعمال الصيانة وتحسين أرضية الملعب لمدة 15 يوما.

كما سيحتضن الملعب مقابلة الداربي العاصمي الكبير بين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر الأسبوع المقبل في إطار الجولة الـ26.

وعقب الجولة الـ24 من البطولة، يحتل "العميد" صدارة الرتيب بمجموع 56 نقطة وبفارق مؤقت يقدر بـ13 نقطة عن الوصيف شباب قسنطينة (43 ن) وبمباراة ناقصة.