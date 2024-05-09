أول ألقاب عمورة في بلجيكا (فيديو)

توج الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، اليوم الخميس، بأول ألقابه مع نادي يونيون سانت غيلواز.

وأحرز عمورة كأس بلجيكا رفقة فريقه بعد التغلب على حامل اللقب أنتويرب بهدف وحيد سجله كوكي ماتشيدا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ويعتبر هذا اللقب الثالث في تاريخ النادي في منافسة كأس بلجيكا والأول منذ فترة طويلة جدا (موسم 1913-1914).

وشارك ابن مدينة جيجل أساسيا وخاض كامل أطوار المقابلة تقريبا حيث غادر في الوقت بدل الضائع.

ويعتبر هذا التتويج الثاني في مشوار عمورة الاحترافي في أوروبا بعدما توج قبل سنتين بكأس سويسرا رفقة نادي لوغانو.