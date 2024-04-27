انفجار غاز بعمارة في غليزان

اهتز حي عيسى عبدي ببلدية سيدي أمحمد بن علي في غليزان، وبالضبط عمارة 50 مسكنا بعد الدوي الذي هز العمارة والمكان سويا،مما أحدث هلعا في نفوس سكان العمارة، والعمارات المجاورة لها، وظن الجميع أنه انفجار للغاز، ما استدعى تدخل السلطات المحلية والوصية وعلى رأسها سامي مجوبي والي غليزان.

وقد كانت "الخبر"حاضرة بعين المكان وبعد معاينة المساكن المتضررة تبين لنا أن الضرر لحق بالطابق الثالث والثاني والأول من دون الطابق الأرضي، ولا الطابقين الرابع والخامس بعد انهيار جزء من حائط بالمطابخ الثلاث وأصاب النسوة اللاتي كانت بداخل المطبخ، ونقلت إلى العيادة لتلقي العلاج بعد إصابات على مستوى الرأس.

وقد حير هذا الدوي الجميع سيما مسؤولي سونالغاز، كون الأنابيب الناقلة للغاز لم يصبها أي عطب، ولا وجود لحرائق على سبيل المثال بالعمارة ككل. وقد أُرجع سبب الانفجار إلى انسداد قناة صرف الغاز فوق السطح بفضلات الحمام والعصافير حسب مصادرنا.