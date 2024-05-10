سكان بلديات شمال سطيف ينتظرون مشروع التحويلات الكبرى للمياه

يقف مشروع التحويلات الكبرى انطلاقا من سد تيشي حاف على مرحلة التجارب النهائية تحسبا لوضعه حيز الخدمة، بعد أن أثبتت التجارب استراتيجية المشروع ككل في شطره الذي يضخ المياه عبر قنوات عملاق من سد إيراقن نحو سد الموان بسطيف أيضا.

هذا المشروع القطاعي الضخم الذي قدرت تكلفة إنجازه 2.900 مليار سنتيم سيدعم عملية تزويد 06 بلديات بولاية سطيف بالمياه الصالحة للشرب وهي: قنزات، حربيل، عين لقراج، بني ورتيلان، بني شبانة، بني موحلي، حيث تستهدف ما يقارب 80.000 نسمة.

علما أن هذا المشروع يتوفر على 10 محطات ضخ منها 07 محطات بولاية سطيف و04 خزانات من أصل 12 خزان بقدرة استيعاب تقدر بـ 29.000 م3، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الكمية التي ستضخ يوميا من هذا المشروع تقدر بـ 10.000 م3 منها حصة 7.000 م3 خاصة ببلديات سطيف كمرحلة أولى.

كما تجدر الإشارة بأن المشروع في شقه الخاص بولاية سطيف مكتمل وجاهز تقنيا لعملية التزويد بالمياه خصوصا وأن سد تيشي حاف بولاية بجاية قد تعزز بكميات معتبرة من المياه على إثر التساقطات الأخيرة للأمطار التي عرفتها أغلب مناطق الوطن.