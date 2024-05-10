تهيئة غابة بومرقد كمتنزه للعائلات ببرج بوعريريج

شكل مشروع تهيئة غابة بومرقد، التي تتربع على حوالي 400 هكتار داخل بلدية برج بوعريريج، محور اجتماع السلطات المحلية، ومختلف الهيئات المعنية بقرار تحويلها إلى متنزه للعائلات البرايجية، المحرومة من فضاء سياحي، والتي تضطر مع ارتفاع درجات الحرارة وحلول موسم الصيف إلى التوجه إلى حوافي الطريق الوطني رقم 05، باتجاه بلدية اليشير، أو الطريق الوطني 106 باتجاه بلدية مجانة، في غياب وفضاءات عائلية للأطفال.

وتكلل الاجتماع بمجموعة من القرارات التي تسمح باستغلال هذا الفضاء الكبير، من بينها تهيئة المسالك الغابية، والقيام بحملة نظافة واسعة للحيلولة دون نشوب الحرائق، والتحضير لاستقبال العائلات والأطفال، بتهيئة الفضاء المجاور لمركب ألعاب القوى بومرقد، وتهيئة المسالك الرئيسية لهواة الرياضة، والمداخل الرئيسية للعائلات، مع إنجاز مسابح متنقلة، وأكشاك خدماتية، أي توفير ظروف الراحة والاستجمام.

وحسب رئيس دائرة برج بوعريريج فإن عملية التنظيف التي انطلقت، أول أمس، تمتد لمدة خمسة ايام بمشاركة كل الهيئات المعنية، يتم بعدها فتح مسرح الهواء الطلق، وملعب القوى أمام المواطنين، والعائلات، إضافة إلى فتح الأكشاك المغلقة لتوفير الخدمات، وتهيئة أرضية لإنجاز مسابح متنقلة.