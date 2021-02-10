أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم الأربعاء، أن طائرة مدنية اشتعلت في مطار أبها السعودي جنوب البلاد على أثر هجوم للحوثيين.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، "اعتداء إرهابي جبان استهدف مطار أبها الدولي من الميليشيا الحوثية وتعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه".

ولم يعلن التحالف حتى الآن عن وقوع إصابات، ولم يذكر كيف تم تنفيذ الهجوم، ولكنه كان أعلن في وقت سابق من اليوم عن "اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين)" في جنوب البلاد.

وبحسب التحالف فإن "محاولة استهداف مطار أبها الدولي جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر".