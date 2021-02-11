استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، في مكتبه بمقر القيادة العامة، مساء اليوم الخميس، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد.

وحسب ما جاء في بيان نقلته وكالات أنباء، مساء اليوم الخميس، تم خلال اللقاء طرح وجهات النظر بين الطرفين، وتأكيد حفتر على دعم القوات المسلحة الليبية لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.

وشدد خليفة حفتر على دعم الجيش الليبي، للمجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي أنتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، اليوم الخميس، أنه "بدأ رحلة العمل من أجل توحيد ليبيا ولمّ شمل الأهل".

وقال المنفي عبر "تويتر": "نبدأ رحلة العمل من أجل الوطن ووحدته وسلامة أراضيه ولم شمل أهلنا في كل ربوع ليبيا"، مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياتهم والرقي إلى مستوى التحديات والتطلعات.

وأكد المنفي أنه "سيحل ضيفا على مدينة بنغازي بهدف تحقيق وحدة البلاد والمصالحة الحقيقية والتعاون مع الجميع لرفع المعاناة عن المواطن"، موضحا أنه "بدأ رحلة العمل من أجل وحدة ليبيا ولم شمل جميع الليبيين في كل ربوع البلاد".