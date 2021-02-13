دعا ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا، عبد الله العرابي، الحكومة الإسبانية إلى التدخل الفوري والمستعجل لمطالبة قوة الاحتلال المغربي وضع حد لأعمال العنف التي ترتكبها بشكل وحشي وممنهج وعلى أوسع ونطاق في حق المدنيين الصحراويين بالأراضي الصحراوية المحتلة الخاضعة للسلطة الإدارية لإسبانيا، وتوفير الحماية الكاملة للصحراويين واحترام القانون الإنساني الدولي.

وحذر ممثل الجبهة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، من "موجة القمع الوحشي التي تمارس ضد المدنيين الصحراويين العزل من قبل سلطات قوة الاحتلال في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية", داعياً أيضا إلى "الوقف الفوري لكل تلك الأعمال العدوانية وحمايتهم وفق ما ينص عليه القانون الإنساني الدولي".

كما شدد على أن استئناف الأعمال العسكرية بين جيش التحرير الشعبي الصحراوي وقوات الاحتلال المغربي منذ الـ13 نوفمبر 2020، قد زاد بشكل كبير من حدة القمع وانتهاكات الحقوق الأساسية للمدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا، التي ما تزال مدرجة لدى الأمم المتحدة وتحت السلطة الإدارية لإسبانيا في انتظار استكمال عملية تصفية الاستعمار.

وفي هذا الصدد، شدد ممثل الجبهة على أن الدولة الإسبانية "ملزمة بإنهاء المعاناة الطويلة للصحراويين، وبالتالي الاستجابة لمطالب المجتمع الإسباني الملتزم بشدة في الدفاع عن القضية العادلة للشعب الصحراوي".

وفي الختام أكدت جبهة البوليساريو مجددا على أن "وجود الدولة الصحراوية الحرة والمستقلة، من شأنه أن يكون ضمانًا للاستقرار والتعاون الاقتصادي، وبمثابة سدا ضد الظواهر التي تعاني منها حاليًا إسبانيا وبقية أوروبا، بسبب غياب سياسة حقيقية لحسن الجوار الفعال والمعاملة بالمثل".