قرر الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، تخفيف إجراءات الحجر الجزئي المتخذة في إطار مكافحة انتشار كوفيد-19.

وتمثلت أهم التدابير الجديدة المتخذة حسب بيان الوزارة الأولى في السماح بفتح أسواق بيع السيارات المستعملة كل خمسة عشر يومًا، ورفع إجراء تحديد أوقات نشاط بعض الـمتاجر التي كانت ملزمة بتوقيف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة التاسعة مساء.

كما أعلنت الحكومة استئناف جميع الأنشطة الفندقية العمومية والخاصة، باستثناء تنظيم الاحتفالات والحفلات، والفتح التدريجي والـمراقب للحمامات الـمعدنية ومراكز العلاج بمياه البحر، باستثناء الحمامات الجماعية.

في نفس السياق، أعلنت الحكومة رفع إجراء تحديد أنشطة الـمقاهي والـمطاعم ومحلات الأكل السريع، على البيع الـمحمول فقط.

فيما يخص المساجد، سمحت الحكومة بإعادة فتح جميع بيوت الله على المستوى الوطني، مع منع دخول النساء والأطفال البالغين أقل من 15 سنة، والضعفاء صحيا من الأشخاص والإبقاء على أماكن الوضوء مغلقة.

أما فيما يتعلق بالحجر المنزلي الجزئي فتم تمديده لمدة 15 يوما على 19 ولاية من الساعة العاشرة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الـموالي.

ويخص الإجراء الولايات التالية: باتنة، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سيدي بلعباس، قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة، وهران، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، عين تموشنت، وغليزان.

وستدخل تدابير الحجر هذه حيز التطبيق ابتداء من يوم الاثنين 15 فيفري 2021.