صرحت، اليوم الأحد، أرضية حركة 14 جوان 2014 بالجزائر أنها سعيدة بالتنظيم الناجح للجنة متابعة اتفاق الجزائر، الرفيع المستوى في "كيدال" شمال مالي، و رحبت، بالمناسبة، بالاستقبال الطيب الذي خصصه المواطنون في كيدال لجميع اللجان المشاركة.



كما حييت الأرضية، في بيانها الموقع من طرف المكلف بالاتصال مولاي عبد الله حيدرة، شجاعة مهنية القواة المسلحة في مالي، التي تعمل بتعاون وطيد مع قوات رابطات حركة الأزواد التي رفعت التحدي الأمني لإنجاح لقاء لجان متابعة اتفاق الجزائر.



وأشادت بكل من شارك في انجاح لقاء لجان متابعة اتفاق الجزائر، و تقدمت بالشكر لكل من زعيم الوساطة الدولية، بعثة الأمم المتحدة في مالي، بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، ، وزارة المصالحة و كل الشركاء التقنيين و الماليين.



بالمقابل، طالبت الارضية الحكومة الانتقالية في مالي و شركاء مالي بتطبيق اتفاق الجزائر التي وصفته بالضامن للسلم و الاستقرار في الساحل.