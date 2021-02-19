وصل سعر عملة "بيتكوين" الرقمية إلى مستوى قياسي جديد، يوم الجمعة، حيث تجاوز عتبة الـ 56 ألف دولار لأول مرة في التاريخ.



وارتفع سعر عملة "بيتكوين" بحوالي 7.8% مساء الجمعة بتوقيت غرينيتش، حيث كانت هذه العملة تباع بـ 56368 دولارا مقابل البيتكوين الواحد.



وحسب بيانات موقع CoinMarketCap، فإن سعر العملة بلغ حوالي 56100 دولار.



وبشكل عام ارتفع سعر "بيتكوين" بنسبة 66% خلال الشهر الأخير على خلفية اهتمام بعض الشركات الكبرى به، خصوصا شركة "تسلا" التابعة لإيلون موسك.