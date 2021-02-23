ارتفع اليوم الثلاثاء سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر أفريل المقبل في بورصة لندن بنسبة 1.20 بالمائة ليصل سعر البرميل الخام إلى 66.32 دولار.

كذلك ارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر أفريل لخام غرب تكساس إلى 62.62 دولار للبرميل (+ 1.18 بالمائة) .

وتشير تقديرات مراقبين في سوق النفط الأمريكية، إلى أن منصات الخام أوقفت إنتاج 2.5 مليون برميل بالمتوسط اعتبارا من الأسبوع الماضي، بفعل عقبات فرضتها درجات حرارة دون الصفر. وكانت آخر مرة تجاوز فيها سعر خام برنت 66 دولارا للبرميل في حانفي 2020.

ورفع غولدمان ساكس كوموديتيز ريسيرش توقعه لسعر خام برنت عشرة دولارات للفصلين الثاني والثالث من 2021، مشيرا إلى توقعات بانخفاض المخزونات، وارتفاع هوامش التكاليف لاستئناف أنشطة المنبع، وتدفقات على المضاربة.

ويتوقع بنك الاستثمار أن تبلغ أسعار برنت 70 دولارا للبرميل في الربع الثاني من 60 دولارا توقعها في السابق وأن تصل إلى 75 دولارا في الربع الثالث من 65 دولارا في السابق، بينما يتوقع مورغان ستانلي أن ترتفع أسعار خام برنت إلى 70 دولارا للبرميل في الربع الثالث بفضل "مؤشرات على تحسن كبير للسوق" من بينها احتمالات طلب أفضل.