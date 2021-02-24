أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن رياحا قوية مصحوبة بزوابع رملية تؤدي إلى ضعف الرؤية، ستميز الطقس بشمال الصحراء.

وأوضحت نشرية خاصة، عبر الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، أن رياحا قوية مع تطاير حبات الرمل، شرقية إلى شمالية شرقية تتعدى سرعتها 60 و70 كلم/ سا أو تتجاوز 80 كلم/سا، ستهب على ولايات: الوادي، ورڨلة، تڨرت، غرداية، الأغواط، البيض، المنيعة، تيميمون، أدرار، عين صالح وإليزي، بالإضافة إلى المغير، أولاد جلال، الجلفة، بشار وبني عباس.

وأشار المصدر، أن صلاحية النشرية تمتد من العاشرة صباحا إلى غاية منتصف النهار من يوم غد الخميس.

فيما توقع تنبيه آخر، تساقط أمطار غزيرة على ولايات: غرداية، المنيعة وتيميمون، وذلك ابتداء من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثالثة بعد الزوال.

والكمية المتساقطة تتراوح بين 20 و30 ملم محليا، وفق ذات المصدر.