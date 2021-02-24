دعا الرئيس المدير العام لمؤسسة "أونيام" تيزي وزو مصطفى شاوي، اليوم الأربعاء، والي ولاية تيزي وزو محمود جامع على هامش الاحتفال بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس المركزية النقابية وتأميم المحروقات التدخل لدى السلطات العليا في البلاد من أجل منح "أونيام" إعفاء خاص لتمكين المؤسسة من جمركة موادها الأولية المخزنة بميناء الجزائر لأنها استوردت في إطار النظم التفضيلي الخاص "سي كا دي" لإعادة بعث العملية الإنتاجية خلال الشهرين القادمين مارس وأفريل في انتظار إعداد مخطط إنعاش المؤسسة.

اغتنم مصطفى شاوي الرئيس المدير العام لمؤسسة "أونيام" ، اليوم ، فرصة قدوم والي الولاية محمود جامع للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمل الجزائريين وتأميم المحروقات المنظمة من قبل الإتحاد للمركزية النقابية الولائي بتيزي وزو لمناشدته التدخل لدى السلطات العليا لغرض جمركة موادها الأولية المحجوزة بالميناء حيث صرح له "سيدي الوالي نطلب منكم التوسط لدى السلطات لتمكيننا من الحصول على المواد الأولية التي اقتنتها المؤسسة المتواجدة بالميناء منذ جويلية 2020 بقيمة 400 مليون دج وجمركة هذه المواد الأولية، التي ستسمح لنا بدفع الآلة الإنتاجية لمدة شهرين بمختلف ورشات المؤسسة، ستكلف خزينة المؤسسة ضعف هذا المبلغ والوضع المالي الحالي لمؤسستنا لا يسمح بذالك"، وأضاف الرئيس المدير العام لمؤسسة "أونيام" أن هذه المواد الأولية التي تنتظر الجمركة تم اقتنائها قبل شهر جويلية 2020 في إطار النظام التفضيلي الخاص "سي كا دي" أي أنها من المفروض غير معنية بالقانون الجديد المطبق على جمركة السلع المستوردة.

وتابع نفس المسؤول "نحن نطلب منكم التوسط لدى السلطات العليا لمنحنا إعفاء استثنائي لتمكيننا من إعادة بعث العملية الإنتاجية بالمؤسسة في انتظار إعداد مخطط إنعاش المؤسسة الذي سيكون إصلاح شامل للمؤسسة بغرض استعادة مكانتها في المشهد الصناعي الجزائري والقاري".

للإشارة تم خلال حفل رمزي أقيم بداخل مصنع مؤسسة "أونيام" بوادي عيسي تكريم محمود جامع والي ولاية تيزي وزو من قبل الرئيس المدير العام لمؤسسة "أونيام"، من قبل الفرع النقابي للمؤسسة والإتحاد الولائي لإتحاد العام للعمال الجزائريين نظير مرافقته للعمال والمؤسسة لإنهاء معضلتها واستئناف النشاط بها.