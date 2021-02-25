تعرضت طفلة عمرها 4 سنوات بعد عصر اليوم الخميس إلى حادث أليم بعد أن دهسها سائق جرافة بحي الدهوس بعاصمة الولاية بومرداس.

و حسب خلية الإعلام للحماية المدنية لولاية بومرداس فإن الحادث وقع على الساعة الرابعة وخمسة وثلاثون دقيقة زوالا حيث تدخلت الحماية المدنية لنقل الطفلة، التي توفيت على الفور، إلى مصلحة حفظ الجثث ببومرداس.

وحسب ما علمناه فإن الرافعة أصابت رأس الطفلة بشكل عنيف وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في القضية .

وتجدر الإشارة أن طريق الدهوس معروف بمخالفة سائقي الشاحنات والرافعات للقانون إلى جانب عدم توفر الحماية للراجلين وإهمال الأولياء.