اعتقل حرس الحدود الأوكراني أربعة طلبة جزائریین بالقرب من قریة كامینتسیا بمقاطعة أوجھورود، على بعد 1500 متر عن الحدود.

و أفادت وكالة "أوكرانيا برس"، أن حرس الحدود أكدوا بأن الأشخاص لم یستجیبوا لطلب حرس الحدود بالتوقف، لذلك اضطر ضباط إنفاذ القانون إلى إطلاق عدة طلقات تحذیریة.

وكشفت الهيئة الأوكرانیة أن الطلبة الجزائریین قدموا خلال ھذا العام للدراسة في إحدى الجامعات الأوكرانیة، وھم یحملون تصاریح إقامة مؤقتة في أوكرانیا صدرت في وقت سابق، بینما الشخص الرابع لم یكن لدیه أي وثائق، لكنه قدم نفسه أیضا بأنه مواطن جزائري.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل جمیع المعتقلین إلى وحدة الحدود، وقال حرس الحدود إن الطلبة كانوا في محاولة للهجرة بطریقة غیر قانونیة