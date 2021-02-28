تم الشروع، اليوم الأحد، في عملية ترحيل العائلات القاطنة بالأحياء القصديرية ببلدية براقي ودار البيضاء في باب الزوار.

ومسّت عملية الترحيل، الحيين القصديريين محمودي المعروف بالسكومبري في براقي، وحي الدوزي في دار البيضاء بباب الزوار.

وشملت عملية الترحيلة 112 عائلة من الحي القصديري سكومبري و17 عائلة من باب الزوار.

وأفاد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية براقي بدو شريف، أن هؤلاء العائلات تم إعادة إسكانهم في سكنات لائقة بحوش الميهوب ببراقي.

وأضاف أن عملية الترحيل ستتواصل لإعادة إسكان الأشخاص المقيمين في السكنات الاقتصادية والسكنات الاجتماعية في الأيام المقبلة.