قرر أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين ببوش بولاية أم البواقي تعليق و تأجيل كل نشاطاتهم داخل المجلس، إلى غاية الفصل في قضية وفاة رئيس المجلس الشعبي البلدي لعين ببوش لزهر تياب -رحمه الله-.

و طالب الأعضاء المجلس الشعبي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالتدخل لمحاسبة المتسببين في ما وصفوه بالكارثة الإنسانية و الأخلاقية بوفاة رئيس البلدية لزهر تياب.

كما طالبوا وزير العدل بفتح تحقيق معمق و متابعة المسؤولين على ما حدث لرئيس البلدية.

و في غضون ذلك، تجمع العشرات من المواطنين صبيحة اليوم أمام مقر الولاية مطالبين السلطات بنتائج التحقيقات في وفاة رئيس البلدية .

و كان مواطنو بلدية عين ببوش قد استيقظوا على فاجعة وفاة رئيس البلدية متأثرا بحروق من الدرجة الثالثة داخل مكتبه، و ذلك صبيحة الخميس الماضي.

و هي الحادثة المؤلمة التي هزت كل ولاية أم البواقي.